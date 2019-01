WKO-Konferenz: Wie Open Innovation zu Erfolg führen kann

Marion Poetz, Professorin für Innovationsmanagement an der Abteilung für Strategie und Innovation an der Copenhagen Business School ( CBS) wird die Keynote halten. Sie ist außerdem wissenschaftliche Direktorin beim Open Innovation in Science Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG OIS Center). Ihre Forschung bezieht sich auf Strategie, Organisation und Management von Forschungs- und Innovationsprozessen.

Teilnahme an Konferenz kostenlos

Die Konferenz findet am 27. Februar um 18:00 Uhr bei der Wirtschaftskammer Österreich im Julius-Raab-Saal in der Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien statt. Die Teilnahme an der Horizonte-Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist wegen der begrenzten Teilnehmerzahl jedoch erforderlich.

Disclaimer: Die futurezone ist Medienpartner des Horizonte Open Innovation.