Zahlscheingebühr von T-Mobile vor EuGH

"Das bedeutet, dass trotz höherem Aufwand auf eine Gebühr zugunsten des Kunden verzichtet wird", so das Unternehmen in einer schriftlichen Mitteilung. Das EuGH-Urteil, das dazu in einigen Monaten ergehen wird, werde also einen seit Jahren nicht mehr bestehenden Sachverhalt betreffen.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat vor Jahren mehrere Verbandsklagen gegen Handyfirmen sowie eine Versicherung angestrengt, weil diese Kunden, die ihre Rechnung mit Zahlschein oder via Online-Banking beglichen hatten, eine Extragebühr aufgebrummt hatten. "Eine ganze Reihe" von Klagen sei noch anhängig. "Die wurden unterbrochen um abzuwarten, wie der EuGH entscheidet", sagte VKI-Chefjurist Peter Kolba zur APA.

Im Fall VKI gegen T-Mobile hat der Oberste Gerichtshof (OGH) in Österreich den Gerichtshof in Luxemburg angerufen, damit dieser grundsätzliche Fragen zur heimischen Gesetzgebung beantwortet. So wollte der OGH wissen, ob die in Österreich seit 1. November 2009 umgesetzte Zahlungsdiensterichtlinie auch auf das Vertragsverhältnis zwischen einem Mobilfunkbetreiber und Verbrauchern anzuwenden ist. Eine weitere Frage war, ob Zahlscheinzahlungen und Überweisungen via Online-Banking "Zahlungsinstrumente" im rechtlichen Sinne sind. Und: Ist ein generelles Verbot, solche Entgelte zu einzuheben, überhaupt zulässig?