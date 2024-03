Bitcoin Erklärung für Anfänger

Bitcoin ist eine Kryptowährung, mit der Geld ohne die Vermittlung einer zentralen Behörde oder einer Bank überwiesen werden kann. Die weltweit größte Kryptowährung basiert auf innovativen kryptographischen Techniken, daher sind Bitcoin-Transaktionen sicher und transparent. Wie funktioniert Bitcoin? Was braucht man, um Bitcoin nutzen zu können? In unserem Beitrag beantworten wir diese Fragen.

Darüber hinaus basiert Bitcoin im Gegensatz zu traditionellen Währungen auf der Blockchain-Technologie. Bei der Blockchain handelt es sich um ein offenes Verzeichnis, in dem alle Bitcoin-Transaktionen chronologisch gespeichert werden. Die Transaktionen sind für alle einsehbar und können von niemandem manipuliert werden.

Man muss sich darüber im Klaren sein, dass sich Bitcoin von klassischen Fiat-Währungen wie Euro oder Dollar grundlegend unterscheidet. Die sog. Fiat-Währungen werden von Staaten und Zentralbanken kontrolliert. Sie existieren sowohl als Münzen und Banknoten als auch digital. Im Gegensatz dazu ist Bitcoin dezentralisiert. In der Praxis bedeutet das, dass diese Kryptowährung von den politischen Schwankungen unabhängig bleibt. Was auch wichtig ist, hat Bitcoin keine physische Form. Er existiert nur digital.

Bitcoin vs. Fiat-Währungen. Welche Unterschiede gibt es?

Bestätigung – nachdem die Transaktion in der Blockchain gespeichert worden ist, gilt sie als bestätigt. Hervorzuheben ist, dass Bitcoin-Transaktionen in der Blockchain unumkehrbar sind.

Mining – die Bitcoin-Transaktion wird einem Block in der Blockchain hinzugefügt;

Übermittlung – die Transaktion wird nach der Signierung an das Bitcoin-Netzwerk gesendet;

Sichern Sie Ihren privaten Schlüssel – geben Sie ihn niemals an Dritte weiter;

Regulatorische Ungewissheit – die Situation rund um Bitcoin und andere digitale Währungen ist in vielen Ländern weiterhin nicht abschließend geklärt;

Es gibt einige Risiken, die mit dem Einstieg in Bitcoin verbunden sind:

Dezentralisierung – Bitcoin-Transaktionen werden ohne zentrale Kontrollinstanz durchgeführt. Die digitale Währung funktioniert in einem Peer-to-Peer-Netzwerk;

Bitcoin für Anfänger - Fazit

Wie oben erwähnt, zeichnet sich Bitcoin (so wie andere Digitalwährungen) durch eine hohe Volatilität aus. Neulinge, die in Bitcoin einsteigen möchten, müssen vorsichtig sein. Um die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen, sollten Sie den Bitcoin-Kurs, die relevantesten Bitcoin News und die aktuelle makroökonomische Situation verfolgen. Investieren Sie nur, was Sie bereit sind, zu verlieren.