Crypto stamps: Wie die Österreichische Post einen weltweiten Hype auslöste

15.09.2022

2019 überraschte die Post mit der ersten Blockchain-Briefmarke der Welt die Öffentlichkeit. Erstmalig schaffte es ein scheinbar traditionelles Produkt, sich die hochkomplexe Technologie der Blockchain zunutze zu machen.

Die Reaktion war überwältigend: Die Crypto stamp 1.0 mit dem Motiv des Einhorns sorgte weltweit für Aufsehen und war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Das Grundprinzip: Eine physische Briefmarke mit fünf digitalen Zwillingen in verschiedenen Farben und Häufigkeiten in der Blockchain. Die Crypto stamp kann haptisch in Postfilialen gekauft oder im Onlineshop bestellt werden, dann wird der digitale Zwilling in der Blockchain aktiviert – inklusive Überraschungseffekt, welche seltene Farbe das NFT hat. Damit startete die Crypto stamp das (Briefmarken-)Sammeln 2.0: Der Trend setzte sich mit jeder jährlichen Ausgabe und den Editionen 2.0 (Motive: Honigdachs, Lama, Doge und Panda), 3.0 (Wal) und 3.1. (Katze und Nashorn) fort. Mit im Gepäck: technische Neuerungen und Innovationen mit jeder neuen Ausgabe – bis hin zur Crypto stamp 4.0, die jetzt bald erscheint.

© Österreichische Post

Das Besondere an der Crypto stamp: Sie ist ein einfaches, sicheres Einstiegsprodukt in die Crypto-Welt der Blockchain. Denn obwohl man mit ihr ein echtes NFT erwirbt, ist sie ganz einfach in den Postfilialen oder online mit regulären Bezahlmethoden im Onlineshop unter cryptostamp.com käuflich. Zudem ist sie kein spekulatives NFT: Der Preis beläuft sich bei der neuen Crypto stamp 4.0 auf 9,90 Euro, diesen Wert behält sie immer als Nominale für den Postversand.

Jetzt neue Crypto stamp 4.0 erhältlich Am 22.9.2022 erscheint die neue Crypto stamp 4.0. Sie ist die erste internationale Gemeinschaftsausgabe einer Blockchain-Briefmarke und wird zeitgleich in Österreich und in den Niederlanden verausgabt. Beide Ausgaben der neuen Crypto stamp ziert mit dem Bullen dasselbe Motiv, sie unterscheiden sich jedoch in der Gestaltung, die an die Landesfarben angelehnt ist und mit Edelweiß und Tulpe jeweils landestypische Pflanzen aufgreift. Neue technische Innovation ist die Augmented Reality (AR), mittels derer der Bulle zum Leben erweckt wird. Auch an der Blockchain wurde nachgebessert: Die Crypto stamp 4.0 setzt weiterhin auf Ethereum, wechselt aber die Sidechain von Gnosis (früher: xDai) auf Polygon. Transaktionen auf der Blockchain werden dadurch günstiger, der Energieverbrauch der Anwendung sinkt. Für Besitzer*innen älterer Crypto stamps ändert sich dadurch nichts. Die österreichische Ausgabe der Crypto stamp wird 100.000 Mal aufgelegt, hat einen Nennwert von 9,90 Euro und kann als handelsübliche Briefmarke zur Frankierung von Briefen verwendet werden. Außerdem ist ein Paket aus österreichischer Crypto stamp 4.0, niederländischer NL Crypto stamp und einer 3D-Bullenmaske im Online Shop unter cryptostamp.com erhältlich. Dort können im Onchain Store beide Crypto stamps auch mit Cryptowährung gekauft werden. Alle Neuheiten zu weiteren Editionen und Spezialausgaben gibt es im beliebten Crypto-Newsletter unter news.post.at/cryptostamp_newsletter