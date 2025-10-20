Goldgedeckte Blockchain: STANDARD IN GOLD bringt Stabilität ins Krypto

Kryptowährungen mit realem Gegenwert: Das Konzept hinter der Gold Smart Chain

Bitcoin war der erste digitale Wertspeicher – doch mit steigender Volatilität und wachsender Kritik an Umweltbelastung, fehlender Regulierung und spekulativem Charakter suchen viele Anleger nach Alternativen. Die Wiener STANDARD IN GOLD GROUP liefert einen strukturell anderen Ansatz: Mit der eigens entwickelten Gold Smart Chain wird digitales Geld direkt an physisch eingelagertes Gold gekoppelt – gelagert in Hochsicherheitstresoren in der Schweiz, in Liechtenstein und in Wien. Jede digitale Einheit (Coin) steht dabei für eine genau definierte Menge Gold. Besonders: Der Coin entsteht nicht durch Mining, sondern ausschließlich dann, wenn tatsächliches Kapital eingebracht und Gold hinterlegt wird. Die Token SOLID und STAND bilden laut Unternehmensangaben das Herzstück: ersterer als goldgedeckter Stablecoin, zweiterer als algorithmisch gesteuerter Währungscoin mit realem Backing.