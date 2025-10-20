Goldgedeckte Blockchain: STANDARD IN GOLD bringt Stabilität ins Krypto
Raus aus der Spekulation, rein in die Absicherung – so lässt sich der Anspruch von Oliver Antunovic, Gründer der STANDARD IN GOLD GROUP, zusammenfassen. Seine Antwort auf die Schwächen klassischer Kryptowährungen ist ein blockchainbasiertes System mit physischer Golddeckung – technologisch dezentral, aber wirtschaftlich stabil.
Kryptowährungen mit realem Gegenwert: Das Konzept hinter der Gold Smart Chain
Bitcoin war der erste digitale Wertspeicher – doch mit steigender Volatilität und wachsender Kritik an Umweltbelastung, fehlender Regulierung und spekulativem Charakter suchen viele Anleger nach Alternativen. Die Wiener STANDARD IN GOLD GROUP liefert einen strukturell anderen Ansatz: Mit der eigens entwickelten Gold Smart Chain wird digitales Geld direkt an physisch eingelagertes Gold gekoppelt – gelagert in Hochsicherheitstresoren in der Schweiz, in Liechtenstein und in Wien. Jede digitale Einheit (Coin) steht dabei für eine genau definierte Menge Gold. Besonders: Der Coin entsteht nicht durch Mining, sondern ausschließlich dann, wenn tatsächliches Kapital eingebracht und Gold hinterlegt wird. Die Token SOLID und STAND bilden laut Unternehmensangaben das Herzstück: ersterer als goldgedeckter Stablecoin, zweiterer als algorithmisch gesteuerter Währungscoin mit realem Backing.
Dezentral und nachvollziehbar: Die Blockchain-Technologie dahinter
Technologisch basiert das System auf einer dezentralen Blockchain-Struktur, die Transaktionen transparent, unveränderbar und für alle Teilnehmer einsehbar macht. Im Gegensatz zu klassischen Blockchains, bei denen Coins durch Mining erzeugt werden, dient die Gold Smart Chain primär als fälschungssicheres, digitales Register. Neutrale Validierung durch das Netzwerk verhindert Manipulation. Was gespeichert ist, bleibt. So lässt sich Eigentum an Gold digital übertragen, ohne das Edelmetall physisch zu bewegen – nach Angaben des Unternehmens eine Innovation, die auch Perspektiven für internationalen Zahlungsverkehr eröffnet. Eine Innovation, die nicht nur für den Investmentbereich relevant ist, sondern auch Perspektiven für internationalen Zahlungsverkehr eröffnet.
Reguliert statt experimentell: Sicherheit im Fokus
Ein entscheidender Unterschied zu vielen bestehenden Krypto-Projekten ist laut STANDARD IN GOLD die angestrebte regulatorische Basis. Die Gruppe beruft sich auf die Einhaltung der Basel-III-Anforderungen und spricht von einer „Zero-Risk-Klassifizierung nach Basel III“ – eine Einstufung, die jedoch bislang nicht unabhängig bestätigt wurde. Dieser Schritt wurde laut Antunovic bewusst gewählt: „Wir wollten nicht das nächste Bitcoin sein – sondern ein System schaffen, das funktioniert, akzeptiert wird und Sicherheit bietet.“ Für institutionelle Investoren eröffnet das nach Einschätzung des Unternehmens neue Möglichkeiten jenseits unregulierter Märkte.
Zukunftsmodell mit Realbezug: Der Industrial Gold Coin
Neben dem klassischen Investment in goldgedeckte Coins setzt das Unternehmen auch auf eine realwirtschaftliche Komponente. Mit dem Industrial Gold Coin (IGC) werden gezielt kleinere Projekte aus Landwirtschaft, Handwerk oder Dienstleistung unterstützt. Der Unterschied: Ausschüttungen sind nicht kursbasiert, sondern werden an reale Erträge gekoppelt – und nur auf aktiven Abruf hin ausgeschüttet. Das minimiert Kapitalleichen und fördert echte Beteiligung.