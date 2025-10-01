Grenzenlos unterwegs: Zwei Start-ups verändern die Mobilität von morgen

01.10.2025

Bei The BOLD Experience, Österreichs Innovationsfestival, zeigen zwei Vordenker, wie Mobilität neu gedacht wird – leise, emissionsfrei und über Landes- sowie Planetengrenzen hinaus. Zwischen Vakuumröhren und Orbit-Triebwerken wird klar: Die nächste Mobilitätsrevolution ist längst unterwegs.

Bei The BOLD Experience, Österreichs Innovationsfestival, zeigen zwei junge Unternehmen, wie unterschiedlich Mobilität neu gedacht werden kann – auf der Erde und im Orbit. Beide Projekte setzen auf Automatisierung, Nachhaltigkeit und Systemwandel. Gabriele Semino, CEO von Neoways, arbeitet an einem europäischen Hyperloop-Netz, das Städte wie München und Wien in unter einer Stunde verbinden könnte. Semino kam 2016 als Physikstudent zur Hyperloop-Initiative der TU München, heute baut er mit Neoways an einer kommerziellen Umsetzung. Die Idee: Passagierkapseln bewegen sich nahezu reibungslos durch Vakuumröhren – vollelektrisch, emissionsfrei und schneller als Züge. Eine erste Teststrecke mit Pod wurde bereits gebaut und ist für den Personentransport zugelassen.

Gabriele Semino © TUM Hyperloop

„Am Anfang war es nur ein cooles Projekt“, sagt Semino. „Aber je weiter wir kamen, desto klarer wurde, dass hier ein echter Wandel möglich ist.“ Neoways will langfristig als Technologieanbieter auftreten – als eine Art „Airbus des Hyperloop“. Während Neoways auf der Erde bleibt, entwickelt GATE Space Antriebssysteme für den Weltraum. Gründer Moritz Novak setzt auf kompakte Triebwerke mit ungiftigen Treibstoffen, die Kleinsatelliten präzise und effizient manövrieren können. 2026 soll die Technologie erstmals im All getestet werden – in Kooperation mit SpaceX.

Moritz Novak © Moritz Novak

„Unsere Triebwerke sollen Raumfahrt flexibler und zugänglicher machen“, erklärt Novak. Die Raumfahrt sei längst ein Innovationstreiber für andere Mobilitätsbereiche – vom eCopter bis zur smarten Routenführung.

Für Florian Moosbeckhofer, Leiter der Abteilung Innovation und Digitalisierung bei der Wirtschaftskammer Österreich, sind solche Entwicklungen keine Science-Fiction, sondern „notwendige Zukunftsarbeit“.

Florian Moosbeckhofer © BOLD Community

Technologie muss nicht nur gedacht, sondern aktiv mitgestaltet werden. Bei The BOLD Experience, Österreichs Innovationsfestival, können diese Innovationen vor Ort erlebt werden: „Wer unternehmerisch handelt und sich mit Innovator:innen austauscht, ist nicht Passagier, sondern am Steuer.“