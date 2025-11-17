HUAWEI bringt mit der Pura 80 series Smartphones zurück nach Österreich

Mit der neuen HUAWEI Pura 80 series setzt HUAWEI ein klares Statement für Designästhetik und mobile Fotografie. Die Serie steht für eine neue Formensprache: Mit dem charakteristischen Forward Symbol Design, inspiriert von fein gearbeiteten Schmuck- und Uhrendetails, reflektiert das Gehäuse Licht in dynamischen, eleganten Mustern. Beim HUAWEI Pura 80 Ultra wird die Kameralinse zudem von einem goldenen Ring akzentuiert – ein visueller Mittelpunkt mit Wiedererkennungswert.

Im Zentrum der Serie steht die Ultra Chroma XMAGE Kameratechnologie. Sie arbeitet mit 1,5 Millionen multispektralen Farbkanälen, um Farben wahrheitsgetreu und nuanciert abzubilden. Das HUAWEI Pura 80 Pro verfügt über einen 1-Zoll-RYYB-Sensor mit variabler Blende für besonders hohe Lichtaufnahme. Das HUAWEI Pura 80 Ultra führt eine 1-Zoll Ultra Lighting HDR-Kamera mit 16 EV Dynamikumfang sowie das erste Switchable Dual Telephoto Camera System ein. Damit lassen sich flexible Porträts, City-Shots und detailreiche Close-ups von 3.7x bis 10x mit kristallklarer Schärfe festhalten – auch bei schwachem Licht und großer Distanz.

Für den Alltag bietet die Serie einen 5170 mAh Akku, 100W HUAWEI SuperCharge und 80W Wireless SuperCharge, sowie die neue AI Smart Controls Taste für schnellen Zugriff auf persönliche Funktionen. Das Pura 80 Ultra wird zusätzlich durch 2nd-Gen Crystal Armor Kunlun Glass geschützt.