Internet ohne Festnetz: Wer im Internet recherchiert, der hat die Nase vorn

Ist ein Festnetzanschluss wirklich notwendig? Was das Telefonieren betrifft, gibt es zahlreiche Alternativen zum Festnetz. Wird kein Wert auf eine Festnetztelefonnummer gelegt, genügt daher zu Hause oft ein reiner Internetanschluss. Für diesen gibt es mehrere Optionen. Es kann sich auch finanziell lohnen, entsprechend zu recherchieren, um eine passende Variante zu wählen.

Internet ohne Festnetz: Die optimale Kommunikation ohne Festnetztelefon

Ob Vertragsbindung oder Prepaid: Die Nutzung eines Mobiltelefons ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Die Tarifvielfalt reicht von der nutzungsbezogenen Abrechnung über Teil- bis hin zu vollumfänglichen Allnet-Flatrates. Bei einer geeigneten Tarifwahl entfällt häufig die Notwendigkeit eines Festnetzanschlusses.

Insbesondere in ländlichen Gebieten, in denen lokale Unternehmen statt Großanbieter ein Glasfasernetz ausbauen, werden gelegentlich explizit reine und günstigere Internettarife ohne Telefonie angeboten. Alternative Provider sind jedoch auch in städtischer Umgebung aktiv. Eine Suche über das Internet ergibt näheren Aufschluss.

Telefonieren ohne Festnetz ist heutzutage ganz leicht und problemlos möglich

Etwaige mobile Versorgungslücken sind nicht unbedingt ein Grund dafür, auf einen möglichen finanziellen Vorteil zu verzichten: Das Telefonieren ist mit einem Internetanschluss zu Hause ebenso über Onlinedienste wie Skype möglich.

Das Smartphone kann per WLAN mit dem Internet verbunden werden, um über den Facebook-Messenger oder über WhatsApp unbegrenzte Telefonate zu führen. Einige mobile Anbieter gestatten es, zum Telefonieren mit dem Smartphone direkt die WLAN-Verbindung zu nutzen. Statt per Festnetz ist das Telefonieren von zu Hause aus folglich auch bei mangelhafter Netzabdeckung möglich.

2024 werden zahlreiche Varianten des Internets ohne Festnetz angeboten

Welche Variante die beste Lösung ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab:

Ist das physische Netz (zum Beispiel Glasfaser) vor Ort entsprechend ausgebaut?

Ist ein Anschluss im Haus vorhanden?

Wie verhält es sich mit der mobilen Abdeckung?

Steht ein Kabelanschluss zur Verfügung?

Je nachdem bietet sich das herkömmliche Internet ohne Festnetz für einen schnellen und sicheren Zugang an. Andere Varianten sind Internet über Kabel oder LTE. Ersteres meint den Internetzugang per Kabelanschluss, die Datenübertragung erfolgt in diesem Fall über das TV-Netz.

Ein LTE-Zugang für zu Hause erfolgt mittels Modem, welches an eine Steckdose angeschlossen wird, und einzulegender SIM-Karte. Bei angemessenem Netzausbau ermöglicht diese Variante das Surfen in DSL-Geschwindigkeit. Möglich wäre optional noch eine Satellitenverbindung. Hierbei sollten die Tarifdetails im Hinblick auf etwaige Leistungsbeschränkungen allerdings genauer in Augenschein genommen werden.

Internet ohne Festnetz konzentriert recherchieren: Eine Recherche nach Providern, örtlicher Verfügbarkeit und preiswerten Tarifen kann sich lohnen

Die Gegebenheiten vor Ort sind ein Entscheidungskriterium. Ein anderes sind die Leistungen der Anbieter. Ein seriöser Provider bietet auf seiner Homepage neben Informationen zum Netz und den Tarifen eine Abfragemaske zur örtlichen Verfügbarkeit an.

Dadurch erschließt sich schnell, ob eines der Angebote für das Internet ohne Festnetz überhaupt infrage kommt. Stimmen die Voraussetzungen, zahlt es sich aus, die Tarife unter die Lupe zu nehmen. Relevant sind hier vor allem die Geschwindigkeit und ein eventuelles Datenvolumen. Wird nur gelegentlich im Internet gesurft und recherchiert, kann ein günstigerer Tarif mit langsamerer Datenübertragung durchaus genügen.

Für das regelmäßige Streamen, die Nutzung eines internetfähigen TV-Gerätes, häufige Video-Calls und das Spielen von Online-Games ist dagegen ein schneller und zuverlässiger Highspeed-Anschluss ideal.

Attraktive Inklusiv-Dienste und Preisvorteile beim Internet ohne Festnetz

Tarife umfassen unterschiedliche Dienste. Geld sparen lässt sich gelegentlich nicht nur durch das Internet ohne Festnetz, sondern auch durch die sorgfältige Abstimmung der Leistungen und Inklusiv-Dienste auf die eigenen Nutzungsgewohnheiten. Es gibt beispielsweise Provider, die als Inklusiv-Dienst in einigen Tarifen Gratis-TV anbieten. Andere stellen tarifabhängig Cloud-Dienste oder eine E-Mail-Adresse zur Verfügung.

Preisvorteile können sich außerdem durch Sonderangebote bezüglich des Routers oder Nachlässen bezüglich der Bereitstellungsgebühr ergeben. Schließlich ist noch die Vertragslaufzeit zu prüfen. Die größte Flexibilität ist mit einem Vertrag ohne Laufzeit gegeben, dem gegenüber steht die Kalkulationssicherheit bei einer längeren Vertragslaufzeit.

Unser Fazit und die Frage aller Fragen: Für wen ist Internet ohne Festnetz sinnvoll?

Es gibt viele Gründe, die für Internet ohne Festnetz sprechen. Alternative Telefonie- und Kommunikationsmöglichkeiten sind sowohl mobil als auch über den Internetanschluss gegeben. Ein günstigerer Tarif ohne Festnetztelefonie bietet sich dann selbstverständlich an.

Besitzer einer Zweit- oder Ferienwohnung benötigen dort nicht unbedingt ein Festnetztelefon, was ebenfalls ein Argument für den reinen Internetanschluss ist. Ausschlaggebend für die Entscheidung ist außerdem häufig der Netzausbau und die Verfügbarkeit vor Ort. Im Idealfall gibt es ein stabiles Glasfasernetz. Andernfalls kann der Internetzugang über den Kabelanschluss oder die Steckdose und LTE erfolgen.

Sinnvoll ist unabhängig von der Art des Internetzugangs die Entscheidung für einen Tarif, der ausschließlich tatsächlich benötigte Dienste umfasst. Internetrecherchen und Tarifvergleiche helfen bei der Auswahl des passenden Providers für das Internet ohne Festnetz oft auch dabei, langfristig Geld zu sparen.