Heute vor 50 Jahren wurde das erste Handy-Telefonat geführt

Am 3. April 1973 nahm der Motorola-Ingenieur Martin Cooper das erste Mobiltelefon aus seiner Tasche. Auf der Straße tippte eine Nummer ein und tätigte einen Anruf. Die Passant*innen starrten ihn dabei verblüfft an. Das Telefonat, das eine Revolution auslösen sollte, war an sich eher schnöde. „Hi, Joel“, sagte Cooper zu seinem Kollegen. „Ich rufe dich von einem Mobiltelefon aus an. Aber ein richtiges Mobiltelefon. Ein persönliches, tragbares Mobiltelefon“, erinnert Cooper sich an den ersten Anruf von einem Mobilfunkgerät jemals.

Kollege Joel, der bei der konkurrierenden Firma Bell tätig war, sei so verblüfft gewesen, dass es am anderen Ende der Leitung erst einmal still blieb. „Ich glaube, er hat mit den Zähnen geknirscht“, sagt der 94-Jährige lachend. An diesem Montag ist der erste Anruf von einem Handy genau 50 Jahre her.

An diesem Tag im Jahr 1973 stand Cooper an der 6th Avenue im Herzen New Yorks. Sein Team hatte für diesen Tag eine Pressekonferenz für die Vorstellung des ersten Mobiltelefons angekündigt, erzählte er vor einigen Jahren. Dann habe ihn aber ein Journalist auf das Gerät angesprochen. Cooper entschied kurzentschlossen, dem Journalisten eine „schillernde Demonstration“ zu geben.