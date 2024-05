IT:U – Neue Technische Universität für Digitale Transformation in Linz

So haben sich für zehn ausgeschriebene Professuren knapp 400 Expert:innen beworben, die Hälfte davon aus dem nicht-deutschsprachigen Ausland. Zeitgleich mit dem Hearing- und Entscheidungsprozess findet die Ausschreibung der beiden Founding Directors weltweite Aufmerksamkeit. Denn gemeinsam mit dem neuen Wissenschafts- und Lehrkonzept ist für viele die Möglichkeit, eine sich in rasantem Tempo entwickelnde neue Universität vom Konzept weg persönlich mitzugestalten eine einzigartige attraktive Chance. Auch in der Verwaltung und Organisation sind laufend spannende Stellen ausgeschrieben, die tolle Karrierechancen bieten. Zu finden sind sie alle unter www.it-u.at/careers .

Für Studierende heißt es bereits „herzlich willkommen“, denn schon im Herbst werden an der IT:U die ersten Doktorand:innen ihr mehrjähriges PhD-Programm starten. Im Herbst 2025 soll das erste Master-Programm folgen.

Auch räumlich bewegt sich einiges an der IT:U. Erst kürzlich wurde das Siegerprojekt eines internationalen Architekturwettbewerbs zum neuen IT:U-Campus gekürt, schon 2027 sollen die ersten neuen Räumlichkeiten am Campus bezogen werden Es tut sich also viel an Österreichs jüngster Universität!

Wer die IT:U schon jetzt hautnah erleben möchte, hat dazu am 24. Mai von 17.00 bis 23.00 Uhr mit der „Langen Nacht der Forschung“ die Möglichkeit dazu. In mehreren Stationen erwachen Bücher dank Künstlicher Intelligenz zum Leben oder werden Ideen zu Fischen in einem virtuellen Aquarium. Eine virtuelle Katastrophenübung zeigt den Besucher:innen eindrucksvoll, wie durch moderne Technologie Prozesse unseres Lebens revolutioniert werden. So viel ist gewiss: Es gibt für Klein und Groß viel zu bestaunen. Das Team der IT:U freut sich, Sie vor Ort begrüßen zu dürfen! www.it-u.at