Lösungen für morgen. Heute. Das ist das Versprechen von Consileon.

Innerhalb der derzeit stattfindenden vierten industriellen Revolution stehen technologische Ansätze wie KI, Data Science, vernetzte Systeme und Automatisierung im Zentrum. Zusammen beeinflussen sie Nachhaltigkeit, den demografischen Wandel, ökonomische und ökologische Entwicklungen und sogar die politische Stabilität. Technologie ist immer ein entscheidender Faktor, aber wichtig ist zu verstehen, dass sie nur ein Werkzeug darstellt. Letztlich kommt es auf den Menschen an und seine Art, dieses Werkzeug zu nutzen.

Strategische Handlungsempfehlungen und maßgeschneiderte Lösungen

Consileon steht dafür, wichtige Probleme unserer Gesellschaft mit Technologiebezug zu lösen, in Form von Management- & IT-Beratung – von der Idee bis zur Implementierung. Und das nicht nur im unternehmerischen Umfeld, sondern auch in den gesellschaftsrelevanten Bereichen – von der Bildung über das Gesundheitswesen, die innere und äußere Sicherheit, die Arbeitswelt, Verkehr- und Mobilitätsthemen uvm.n

Die größte Herausforderung in unserer technologiegetriebenen Zeit ist es insgesamt zu erkennen, dass wir die Welt nicht allein der IT überlassen dürfen. IT ist weder Innovation noch Inhalt dessen, wohin wir steuern sollen. IT ist ein Werkzeug, KI ein Algorithmus.

Um die Wirtschaft und die Gesellschaft in eine zukunftsfähige Richtung zu bewegen, braucht es Strategen, Zukunftsplaner und -modellierer. Entscheidungsträger müssen keine IT-Experten sein, aber sie müssen in der Lage sein, beurteilen zu können, wie sie die IT positiv in die Wandlungsthemen mit einbeziehen.

Eine weitere Hauptaufgabe der Beratung ist die Beschaffung der Daten und deren Qualitätssicherung, damit die KI damit arbeiten kann.

Consileon hat es sich als führendes Beratungsunternehmen zur Aufgabe gemacht, seinen Partnern und Kunden strategische Handlungsempfehlungen und maßgeschneiderte Lösungen zu bieten. Diese sind der Garant dafür, die Möglichkeiten für die Zukunft optimal zu nutzen, um nicht nur aktuelle Herausforderungen zu bewältigen, sondern auch langfristig von den disruptiven Veränderungen zu profitieren.

Zudem baut Consileon gemeinsam mit ihrem Partner Lighthouz AI eine einzigartige Kompetenz im Bereich KI-Qualitätsprüfung auf. Es geht um Fragen der Sicherheit (Prompt Injections, Jailbreaks), der Zuverlässigkeit (Halluzinationen, Toxizität) und auch der Privatsphäre (Datenlecks) bei KI-Systemen.

Konkrete Projektbeispiele, die Consileon aktuell mit seinen Partnern Alexander Thamm, Lufthansa Industry Solutions oder der Salzburger Firma Cognify anbietet und umsetzt sind:

Grenzschutz durch KI-basierte Systeme mit Sprach- und Gesichtsbilderkennung

Auswertung digitaler Asservate in der Forensik mittels KI

Reibwertvorhersage auf Straßen zum Fahrzeitpunkt durch den Einsatz von Sensortechnik und neuronalen Netzen (Grip Prediction)

Automatisierte Transkription von Tonaufzeichnungen

KI-gestützte Prüfung von Förderanträgen uvm.

Consileon antizipiert die bevorstehenden Entwicklungen, bei denen KI in diesen und weiteren Bereichen einen maßgeblichen Einfluss ausüben wird und setzt die Lösungen von morgen schon heute ein.

Dahingehend unterscheidet sich Consileon von anderen Marktteilnehmern durch ihre Herangehensweise. Während viele Beratungsfirmen lediglich IT-Dienstleistungen anbieten, bezieht Consileon größere Zusammenhänge ein und eröffnet ihren Kunden langfristige Perspektiven innerhalb ihres Tätigkeitsfeldes. Diese Philosophie bildet den Markenkern des Unternehmens als Management- und IT-Beratung. Denn es geht um Zukunftsmodelle und nicht nur um Marktanteile.

Die Kompetenz zur inhaltlichen Steuerung, wo der Einsatz von KI tatsächlich Sinn ergibt, haben nur wenige. Consileon ist absoluter Vorreiter in diesem Thema. Es ist sozusagen die DNA der täglichen Arbeit von Consileon, um Wohlstand und soziale Sicherheit sowie eine lebenswerte Welt mitzugestalten, in der wir alle in Zukunft hoffentlich auch mit über 100 Jahren gesund und gerne leben.