Spannende Angebote im Haus der Digitalisierung

Erleben Sie Digitalisierung hautnah: Die Ausstellung „SMART DATA + DU“ im Haus der Digitalisierung in Tulln zeigt interaktiv, wie Daten unser Leben prägen.

„SMART DATA + DU“: Daten verstehen und erleben

Im Haus der Digitalisierung in Tulln lädt die aktuelle Ausstellung „SMART DATA + DU“ dazu ein, die Welt der Daten auf interaktive Weise zu erkunden. Die Besucherinnen und Besucher werden in eine Geschichte eingebunden, die Fragen aufwirft: Wo entstehen Daten in unserer Umgebung und wie sind wir selbst daran beteiligt – möglicherweise ohne es zu merken? Die Ausstellung veranschaulicht, wie große Datenmengen als Rohstoff gesammelt und verarbeitet werden, um der Allgemeinheit zu nutzen. Gleichzeitig wird thematisiert, dass der Schutz persönlicher Daten wichtig ist, da der Nutzen von Daten oft mit Risiken verbunden ist.