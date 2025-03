Tech-Gadgets, die den Garten in eine wahre Wohlfühloase verwandeln

Weniger ist manchmal mehr: Komfort ohne elektronische Technik

Nicht immer sind es Technik und Elektronik, die für Komfort im Garten sorgen. Manchmal sind es die einfachen Dinge, die den Unterschied machen. Ein Beispiel hierfür ist die klassische Sonnenliege, die natürlich insbesondere in der warmen Jahreszeit in keinem Garten fehlen darf. Bei einer solchen Liege stehen ergonomisches Design, hochwertige Materialien und gegebenenfalls die richtige Polsterung im Vordergrund. Auch wetterfeste Outdoor-Sitzkissen, gemütliche Hängematten und einladende Gartenbänke kommen ganz ohne moderne Technik aus und tragen wesentlich zum Wohlfühlcharakter bei.

Outdoor-Lautsprecher

Musik kann eine Gartenparty sehr bereichern. Oftmals wird dabei jedoch improvisiert, was sich an der Qualität des Sounds bemerkbar macht. Qualitativ hochwertige Outdoor-Lautsprecher bieten dagegen selbst bei ein wenig Wind einen guten Klang und lassen sich zudem bei Bedarf in bereits vorhandene Smart-Home-Systeme integrieren. Sowohl entspannte Hintergrundmusik als auch echte Party-Stimmung sind auf diese Weise jederzeit möglich, ohne dass dafür jedes Mal viel Aufwand in Kauf genommen werden muss.

Intelligente Gartenbeleuchtung

Wenn es abends dunkel wird, trägt die richtige Beleuchtung entscheidend zur gemütlichen Atmosphäre im Garten bei. Smarte Beleuchtungssysteme ermöglichen es, Helligkeit und Farbe individuell anzupassen und so die perfekte Stimmung für jeden Anlass zu schaffen. Über eine App kann die Beleuchtung per Zeitschaltung oder manuell gesteuert werden, so dass der Garten jederzeit ins richtige Licht gesetzt wird. Besonders gefragte Einstellungen lassen sich speichern und können auch spontan mit einem Klick abgerufen werden. Bewegungssensoren können außerdem automatisch auf Aktivitäten im Garten reagieren, was nicht nur den Komfort, sondern auch die Sicherheit erhöht.

Heizstrahler für kühle Abende

Wenn das Wetter gut ist, es am Abend aber kalt wird, ist es ärgerlich, das gemütliche Beisammensein abbrechen oder nach drinnen verlagern zu müssen. Heizstrahler können daher eine hervorragende Anschaffung sein. Die Geräte sorgen für wohlige Wärme und lassen sich mittlerweile bequem per Fernsteuerung oder App steuern. Verschiedene Wärmestufen und eine Timer-Funktion sorgen dafür, dass die Wärme genau nach den eigenen Bedürfnissen reguliert werden kann. So bleibt der Garten auch zu später Stunde ein gemütlicher Rückzugsort.

Wie sieht es mit dem Energieverbrauch aus?

Heizstrahler stehen immer wieder in der Kritik, da sie einen hohen Energieverbrauch haben und dadurch eine Umweltbelastung darstellen können. Es gibt jedoch mittlerweile moderne Modelle, die mit deutlich weniger Energie auskommen. Durch Infrarottechnologie wird effizient Wärme erzeugt. Sogar mit Solarenergie lassen sich die Strahler betreiben. Hierbei muss es sich allerdings in der Regel um gespeicherte Energie handeln, da Heizstrahler meistens abends zum Einsatz kommen, wenn die Sonne untergegangen ist und keinen neuen Strom mehr liefert.

Automatische Markisen

Eine Markise schützt auf der Terrasse vor verschiedenen Wettereinflüssen:

Sonne

Regen

Wind

Da es häufig spontan erforderlich ist, die Einstellung der Markise an die aktuelle Situation anzupassen, ist es ratsam, sich für ein elektronisch steuerbares Modell zu entscheiden. So kann sich die Markise sowohl automatisch an die aktuellen Anforderungen anpassen als auch nach Bedarf per App oder Fernbedienung gesteuert werden.