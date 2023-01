Weil es sich lohnt: Kfz-Versicherungswechsel nimmt zu

23.01.2023

Durch die Inflation steigt für viele Menschen der Druck, sich Einsparungsmöglichkeiten im Alltag zu suchen. Ein Kfz-Versicherungswechsel ist eine Option, die immer attraktiver wird. Warum das so ist, lesen Sie hier.

Der Kfz-Versicherungswechsel nimmt zu, wie das Kölner Forschungsinstitut Sirius Campus veröffentlichte. Zur Wechselsaison 22/23 bewiesen mehr Pkw-Nutzer in Deutschland ihre Bereitschaft, den Kfz-Versicherer auszutauschen, als im Vorjahr. Dieser Schritt kann sich finanziell lohnen, denn ein objektiver Kfz-Versicherung Vergleich erlaubt oft beachtliche monetäre Einsparungen pro Jahr. Steigende Lebenskosten erhöhen den Druck In Deutschland gibt es circa 41 Millionen Pkw-Nutzer. Ihre Wechselaktivität bezüglich der Kfz-Versicherung betrug im Jahr 2021 18 %. Ende November schnellte sie auf 29 % hoch. Die Gründe für diesen Anstieg sind vielfältig. Als Initialzündung für diesen signifikanten Anstieg in kurzer Zeit können die stark ansteigenden Verbraucherpreise in Verbindung mit einer historisch hohen Inflation erachtet werden. Immer mehr Bundesbürger haben immer weniger Geld zur Verfügung, denn ein moderater Lohnanstieg gleicht die explodierenden Mehrkosten für Energie und Verbrauchsgüter nicht aus. Somit wächst für immer mehr Personen der Druck, nach Einsparungsmöglichkeiten im Alltag zu suchen. Sehr gut eignen sich hierfür Versicherungen, denn oft lässt sich ein alter Vertrag durch einen neuen Vertrag mit besseren Konditionen austauschen. Doch nicht nur die Verbraucher spüren einen Preisdruck, sondern die Versicherungsgesellschaften sehen sich diesem ebenfalls konfrontiert. In Deutschland offerieren rund 90 Versicherungsgesellschaften Kfz-Policen, wodurch ein hoher Wettbewerb untereinander besteht. Den dadurch entstehenden Preisdruck können die Verbraucher nutzen.

© Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Kfz-Versicherungswechsel: meist unproblematisch Ein Kfz-Versicherungswechsel verläuft in der Regel unproblematisch. Verbraucher sollten in dem bisherigen Vertrag die Kündigungsfrist überprüfen, um fristgerecht den Vertrag aufzulösen. Häufig ist eine Kündigung bis zum 30. November eines Jahres erforderlich. Sollte die Versicherung allerdings den Beitrag erhöht haben, dann hat der Versicherungsnehmer das Recht zu einer außerordentlichen Kündigung. Sie muss einen Monat ab Empfang der Beitragserhöhung erfolgen. Um sicherzustellen, dass die Versicherung die Kündigung erhält, ist ein Kündigungsbrief per Einschreiben ratsam. Gute Nachrichten für Versicherungsnehmer Abgesehen von sehr wenigen Ausnahmen herrscht bei Kfz-Haftpflichtversicherungen ein Aufnahmezwang. Das Risiko, nicht von der Versicherung angenommen zu werden, besteht praktisch nicht. Bei der Kasko stellt sich eine andere Situation dar. Hier darf der Versicherer sich seine Kunden aussuchen. Nur selten lehnt ein Versicherungsunternehmen einen Antragsteller ab. Dies passiert unter Umständen, wenn der Kunde ein sehr teures Auto versichern möchte.