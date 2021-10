Welche Innovationen brauchen wir für ein nachhaltiges Europa?

Am 27.10. findet der Livestream zum HUAWEI European Innovation Day 2021 auf futurezone.at statt. Wieso es für unseren Planeten so wichtig ist, sich mit technologischen Innovationen zu beschäftigen.

Initiativen wie „Fridays for Future“, CO2-Steuern, europäischer Green Deal, ökosoziale Steuerreform: In Gesellschaft und Politik bleibt kein Stein auf dem anderen, wenn es um Klimaschutz geht. Mehr denn je sind aber auch Unternehmen, vor allem große Konzerne, gefragt, proaktiv und innovativ auf den Klimawandel zu reagieren.

Wir arbeiten schon lange an der Entwicklung kohlenstoffarmer Technologien. Insgesamt konnten unsere Kunden bisher mehr als 200 Millionen Tonnen CO 2 einsparen. Das entspricht 270 Millionen Baumpflanzungen.

„Technologie zum Wohle aller“, so lautet das Motto des Konzerns. Doch wie kann das in der Praxis aussehen? Ein Beispiel ist der flächendeckende Einsatz von 5G, der dafür sorgen soll, dass weniger Flugreisen angetreten werden – neuen Maßstäben bei Bild- und Tonqualität in Videokonferenzen sei Dank.

Wir freuen uns, dass wir nun auch in Österreich ein so wichtiges Thema wie den Schutz der Artenvielfalt und Umwelt aktiv mitgestalten können. Dass unsere Technologie einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft und Umwelt ausüben kann, wollen wir nicht nur mit diesem, sondern auch mit vielen anderen weltweiten Projekten zeigen – von Umweltschutz bis hin zur sozialen Förderung – Technologie soll Vorteile für alle bringen.

Livestream: Der HUAWEI European Innovation Day 2021

Am 27.10. widmet HUAWEI dem Thema Nachhaltigkeit den „HUAWEI European Innovation Day 2021“. Den spannenden Vorträgen und Paneldiskussionen rund um Themen wie „Protecting Wildlife in Greece with a Shield of Sound“, „How AI is protecting Biodiversity in Norway“ oder „5G Smart Farming“ können Sie hier im Livestream auch ganz bequem von zuhause lauschen.