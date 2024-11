Wie vollautomatische Verpackungsanlagen zur Qualitätssicherung in der Produktion beitragen

Ob in der Lebensmittelbranche, der Petrochemie, der Landwirtschaft oder in Bezug auf Futtermittel - Maschinenbauer*innen, wie das steirische Unternehmen STATEC BINDER inkludieren zahlreiche Mechanismen, welche die Sicherheit der Mitarbeitenden garantieren und eine hohe Qualität der Endprodukte gewährleisten, in ihre Anlagen.

Anpassungsfähigkeit an verschiedenste Produktanforderungen

Die Wahl der optimalen Verpackung hat einen entscheidenden Einfluss auf den Verkaufserfolg des Endprodukts. Jede Branche verfügt hier über eigene Ansprüche, denen die Verpackungs- und Palettieranlagen gerecht werden müssen. Oftmals ist es zudem erforderlich, dass unterschiedliche Verpackungsmaterialien eingesetzt werden können, da eine Verpackungslinie für das Absacken mehrerer Produkte genutzt wird. Entsprechend flexibel sind die Maschinen.

Die Flexibilität ist also bei der Verpackung selbst gegeben und weitet sich auf diverse Zusatzausstattungen, die benötigten Kapazitäten bis zu Kontrollmechanismen und der passenden Etikettierung aus. Beispielsweise muss bei hygroskopischen (feuchtigkeitsempfindlichen) Produkten wie Salz oder Kunstdünger sichergestellt werden, dass diese auch während des Verpackungsprozesses keiner hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind. In diesem Fall wird die Anlage mit zusätzlichen Luftentfeuchtern ausgestattet, um ein Absacken in trockener Umgebung zu gewährleisten. Beispielsweise verfügt auch die Begasung mit Stickstoff über eine ähnliche Funktion.

Integrierte Systeme zur Qualitätskontrolle

Neben Luftentfeuchtern und der Möglichkeit zur Stickstoffbegasung gibt es auch eine Reihe anderer Zusatzausstattungen, die zur Qualitätssicherung beitragen. Dazu zählen unter anderem:

Metalldetektoren

Kontrollwaagen

Sackausschleuser

PE-Auskleidung

Edelstahlgehäuse

Evakuierungslanzen

Wash-Down Ausführung

Durch letztere werden Verunreinigungen innerhalb der Anlage entfernt. Auch eine Ausführung der Maschinen gemäß EU-ATEX-Richtlinien ist möglich. Diese Vorschrift gilt vor allem für Maschinen, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden

Eine intelligente Software und ein bedienfreundliches Interface ermöglichen den Mitarbeitenden vergleichsweise einfach, den laufenden Verpackungsprozess effizient zu überwachen zu können. Weiters erkennen die oft verbauten Metalldetektoren kleinste Fremdkörper und schlagen bei deren Identifikation direkt Alarm. Säcke, die nicht den vorgegebenen Qualitätsansprüchen genügen, werden also verlässlich erkannt und zuverlässig ausgeschleust.

Einhaltung von Industriestandards und Vorschriften

Mittels der integrierten Systeme zur Kontrolle der Produktqualität sowie der Branche angepassten Zusatzausstattungen wird die Einhaltung von gesetzlich vorgeschriebenen Hygienebestimmungen stark vereinfacht. Zudem ermöglichen moderne Softwarelösungen die lückenlose Verfolgbarkeit des fertig abgesackten Produkts.

Auch das Etikettieren der einzelnen Säcke oder ganzer Paletten erfolgt dank der hochmoderner Verpackungs- und Palettieranlagen vollautomatisch. Beispielsweise kann genau definiert werden, wo Etiketten angebracht werden sollen. Barcodes und QR-Codes erlauben den Endkonsument*innen im Anschluss, sich über die Herkunft des Produkts zu informieren. Gleiches gilt für Groß- oder Zwischenhändler*innen.

Qualität und Sicherheit im Einklang

Die modernen Verpackungsanlagen schaffen ein möglichst sicheres Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden. Zahlreiche Sicherheitsmechanismen und -barrieren stoppen die Anlage bei Gefahr zuverlässig. Zudem ist auch die Wartung der Maschinen aufgrund der durchdachten Konstruktion risikofrei und wenig zeitaufwendig.

Die Maschinenbediener*innen können sich also voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren. Es bleibt mehr Zeit, sich wesentlichen Tätigkeiten zu widmen, wie der effiziente Überwachung und Kontrolle des abzusackenden Produkts, sowie des gesamten Verpackungsprozesses, um höchste Qualitätsstandards vom Rohstoff bis zum versandfertigen Endprodukt gewährleisten zu können.