13Magnus: Resistance gewinnt Ingress-Event in Wien

Parallel zum Hauptevent in Wien fanden auch in Zürich, Graz und Bratislava sogenannte Side Events statt, die in der Gesamwertung dazuzählen. Während sich Blau in Wien durchsetzte, gingen die drei anderen Events alle an Enlightened.

Weiters wurden im Rahmen von #13Magnus auch in den USA vier Events ausgetragen. Hauptevent war in Dallas, auch da siegte Resistance.