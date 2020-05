3D-Drucker-Waffe Liberator kommt in britisches Museum

Das renommierte Victoria and Albert Museum in London hat anlässlich einer Waffen-Ausstellung zwei Original-Prototypen der 3D-Drucker-Waffe Liberator sowie mehrere Bauteile der Waffe in seine Sammlung aufgenommen. Die Prototypen stammen von Cody Wilson, dem Entwickler der Liberator, und kamen beim Testen der Widerstandsfähigkeit des Materials zum Einsatz.

Für Kieran Long, dem zuständigen Kurator, war die Waffe besonders wichtig, da sie für einen Paradigmen-Wechsel steht. "Bislang haben sich die Leute nur darauf konzentriert, Dinge wie Spielzeug zu Hause auszudrucken. Die Waffe hat aus Meiner Sicht alles verändert. Sie hat die Bedeutung der Verbreitung von Produktion deutlich gemacht. Jeder ist nun ein potentieller Hersteller", meint Long gegenüber dem Guardian.