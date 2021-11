Polizei warnt vor dieser Fake-Meldung zu Corona-Maßnahmen

Aktuell macht eine Falschmeldung zur Durchsetzung der Corona-Maßnahmen die Runde. "In diversen Telegram-Gruppen wird derzeit ein Video eines Einsatzes der WEGA verbreitet und aus dem Kontext gerissen", warnt die Landespolizeidirektion Wien auf Twitter.

In dem Video ist ein WEGA-Einsatz zu sehen. In der Falschmeldung wird behauptet, dass die Sondereinheit der Polizei die Durchsetzung der 2G-Regel in einem Restaurant in Wien kontrolliere. Offenbar wird in den Falschmeldungen behauptet, die 2G-Regel werde nun sogar mit Maschinengewehren durchgesetzt.

Es werde versucht, die Amtshandlung fälschlicherweise mit 2G-Kontrollen in Verbindung zu setzen, so die Polizei. Tatsächlich handle es sich allerdings um ein Video, auf dem zu sehen ist, wie die WEGA die Durchsetzung eines Festnahmeauftrags unterstützt, schreibt die LPD Wien auf Twitter.