Air-Force-Jet erstmals in der Luft durch privaten Flieger betankt

Der Flieger KC-135R des Privatunternehmens Metrea hat im Rahmen einer Übung zum ersten Mal ein Flugzeug der US-Luftwaffe im Flug betankt. Bereits seit mehreren Jahren prüft die US Air Force die Idee, von Auftragnehmern betriebene Tanker für Übungen und andere nicht-kampfbezogene Missionen einzusetzen. Damit will man den wachsenden Druck auf seine eigene Tankerflotte senken. Das geht aus einem Bericht von The Drive hervor.

Metrea ist eine von nur 2 Privatfirmen, die Tankflugzeuge besitzen, welche mit Auslegern ausgestattet sind. Ein Ausleger ist ein bewegliches Rohr, das üblicherweise am Heck des Tankflugzeugs angebracht ist. Er kann direkt in die Betankungsöffnung des Empfängers „geflogen“ werden. Mit dieser Methode wird die Mehrheit der Air-Force-Jets betankt.