Air Force will Windräder in der Nähe ihrer Atomraketen verbieten

Die Air Force will nicht gegen erneuerbare Energie wettern, sieht in Windräder aber ein Sicherheitsrisiko.

Die unterirdischen Atomraketen-Silos der USA sind laut Air Force in Gefahr. Nicht etwa durch schwebende chinesische Spionageballone, sondern durch Windturbinen, die immer näher an die Standorte heranrücken. Der US-Kongress soll daher verhindern, dass Windparks zu nahe an den Anlagen gebaut werden.

Die Silos befinden sich meist kaum erkennbar unter riesigen privaten Ackerflächen. Zu erkennen sind nur kleine, rechteckige Grundstücke, die durch einen Maschendrahtzaun abgesichert sind. Darin befinden sich einige Antennen und eine tonnenschwere Silotür aus Beton, die die Rakete verbirgt.