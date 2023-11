Panne bei Atomraketen-Test: USA zerstören Minuteman III im Flug

Die USA mussten einen Testflug einer LGM-30G Minuteman III aus Sicherheitsgründen abbrechen. Deshalb wurde sie mittels Selbstzerstörung im Flug vernichtet. Die USA sprechen davon, dass die Interkontinentalrakete „safely terminated“ wurde.

Für die Interkontinentalraketen ist die US Air Force zuständig. Der Start fand am 1. November in der Vandenberg-Basis statt, die mittlerweile eine Basis der US Space Force ist. Die Minuteman III wurde von einem Testsilo gestartet.

„Während des Fluges trat eine unerwartete Anomalie auf“, schreibt die US Air Force in einer Stellungnahme. Man analysiere jetzt die Daten, um herauszufinden, was die Anomalie verursacht hat.

In einer Langzeitaufnahme des Astrofotografen Jonathan Murphy ist die Flugbahn der Minuteman III nach dem Start zu sehen. Darauf ist zu erkennen, dass sie einen Schwenk nach oben macht.