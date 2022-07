Airline bietet Passagieren 10.000 Dollar dafür, nicht mitzufliegen

Im Flugverkehr geht es derzeit drunter über drüber. Flüge fallen aus, an den Schaltern gibt es stundenlange Warteschlangen, weil das Personal während der Coronakrise abgebaut wurde. Viele Flüge sind auch überbucht. Die US-Fluglinie Delta hat vor kurzem Passagier*innen, die von einem ausgebuchten Flug zurücktreten, 10.000 Dollar dafür geboten, berichtet Business Insider.

Angebot von 5.000 Dollar wurde abgelehnt

Gesucht wurden insgesamt 8 Passagier*innen, die ihre Flüge auf den nächstmöglichen Zeitpunkt verschieben. Ein Angebot von 5.000 Dollar hatten viele Passagier*innen zuvor abgelehnt.

Die Höhe der Zahlung ist ungewöhnlich, entspricht jedoch den Richtlinien der US-Fluglinie. Die maximalen Kompensationszahlungen wurden bereits vor 5 Jahren von 1.350 Dollar auf 10.000 Dollar angehoben.

Chaos am Unabhängigkeitstag erwartet

Vor dem bevorstehenden Unabhängigkeitstag am 4. Juli liegen bei den US-Fluglinien ohnehin die Nerven blank. An den vorangegangenen langen Wochenenden fielen insgesamt 35.000 Flüge aus. Delta bot Passagier*innen, die Flüge um den Feiertag herumgebucht haben, bereits an, sie kostenlos umzubuchen.