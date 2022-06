Flug verspätet: So komme ich zu meiner Entschädigung

Lange Schlangen, entnervte Passagier*innen und stundenlange Verspätungen: Auf Europas Flughäfen lief es zuletzt alles andere als rund. Auch in der anstehenden Ferien- und somit Reisezeit dürfte es aufgrund des Mangels an Bodenpersonal nicht viel besser aussehen.

Was vielen Reisenden nicht bewusst sein dürfte: Wenn ein Flug eine Verspätung von 3 Stunden oder länger aufweist, haben Passagier*innen oft ein Recht auf Ausgleichszahlungen gemäß EU-Fluggastrechteverordnung.

Die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf) beobachtet laut eigenen Angaben seit einem Monat einen Anstieg der Beschwerdefälle im Flugbereich. Über ein Drittel (38,8 Prozent) aller Beschwerden im Jahr 2022 sind seit 1. Mai eingegangen, wie es auf Anfrage der futurezone heißt. Insgesamt wurde von der Agentur im vergangenen Jahr über eine Million Euro von Fluglinien erfolgreich eingefordert.

Doch wie geht man vor, wenn man selbst deutlich verspätet an seinem Zielort ankommt.

Wann steht mir eine Ausgleichszahlung zu?

Passagier*innen haben ab einer Verspätung von 3 Stunden oder mehr ein Recht auf eine Ausgleichszahlung, sofern der Flug

innerhalb der EU stattgefunden hat

oder von einem Drittstaat zu einem Flughafen innerhalb der EU - aber nur dann, wenn die Airline ihren Hauptsitz in einem EU-Land hat.

Wenn man also mit der Austrian von Wien in die USA fliegt, hat man bei Verspätung keinen Anspruch auf Zahlung. Bei einem Flug von den USA nach Wien mit Austrian allerdings sehr wohl. Fliegt man hingegen mit einer US-Airline wie United von den USA nach Wien, geht man wiederum leer aus.

Außerdem hat man Anspruch auf eine Ausgleichszahlung zuzüglich zur Erstattung des Ticketpreises, wenn der Flug annulliert wurde und man weniger als 14 Tage davor darüber informiert wurde. Ausnahmen kann es hier geben, wenn Alternativflüge angeboten werden, die zu vergleichbaren Zeiträumen abfliegen und ankommen (mehr Details dazu hier).

Wie hoch ist die Ausgleichszahlung?

Die Höhe der Ausgleichszahlungen ist unabhängig vom bezahlten Ticketpreis und richtet sich je nach der Flugstrecke, wie auch auf der Webseite der apf nachzulesen ist. Demnach sind folgende Summen vorgeschrieben:

bei Flügen bis zu 1.500 km: 250 Euro

bei Flügen innerhalb der EU ab 1.500 km: 400 Euro

bei Flügen von 1.500 km bis 3.500 km (nicht innerhalb der EU): 400 Euro

Bei Flügen über 3.500 km (nicht innerhalb der EU): 600 Euro

Ein Beispiel: Wenn ein Flug von London nach Wien (Entfernung gut 1.200 km) eigentlich um 14 Uhr Ortszeit hätte ankommen sollen, aber erst um 17:30 Uhr landet, hat jede*r Passagier*in ein Recht auf eine Zahlung von 250 Euro - unabhängig davon, was das Ticket gekostet hat. Die gleiche Verspätung bei einem Flug von Wien nach Dublin schlägt der Airline schon mit 400 Euro zu Buche.

Bei den Beträgen gibt es aber Ausnahmen, wie es bei oesterreich.gv.at heißt: Bei verspäteten Flügen von über 3.500 km kann eine Ausgleichszahlung um die Hälfte gekürzt werden, wenn die neue Ankunftszeit nicht mehr als 4 Stunden hinter der planmäßigen Ankunftszeit liegt. Bietet die Fluglinie im Falle einer Flugannullierung einen Alternativflug an, können die Ausgleichszahlungen unter bestimmten Voraussetzungen ebenso um die Hälfte gekürzt werden.

Wie stelle ich einen Antrag?

Der erste Schritt für Passagier*innen ist es gewöhnlich, nach einer Möglichkeit zu suchen, die jeweilige Airline zu kontaktieren. Auf einer Website der apf sind alle Kontaktadressen der Beschwerdestellen der Airlines sowie bei Bedarf von Flughäfen gelistet. Bei Airlines sind die jeweiligen Online-Beschwerdeformulare verlinkt, zu dessen Nutzung die apf auch rät.

Eine Kontaktaufnahme per E-Mail sei demnach grundsätzlich schwierig, da jenes an eine offizielle Beschwerdeadresse der Airline gesendet werden muss, damit das E-Mail auch als Beschwerde erkannt und bearbeitet werden könne. Sollte es beim Antrag via Online-Formular zu Problemen kommen, rät die apf zu einem eingeschriebenen Brief an die Airline. Entsprechende Musterbriefe werden von der behördlichen Einrichtung ebenfalls zur Verfügung gestellt, man findet sie hier.

Jedenfalls sei es laut apf ratsam, sämtliche Kommunikation ausreichend zu dokumentieren - entweder durch die Versandbestätigung des Einschreibens oder per Screenshots der Online-Formulare. Bei einem Antrag bei der apf (falls die Airlines etwa nicht reagieren, siehe nächsten Punkt) muss der Schriftverkehr, der zuvor mit der Airline stattgefunden hat, nachgewiesen werden.

Was mache ich, wenn die Airline nicht reagiert?

Sollte man innerhalb von 6 Wochen gar keine oder keine zufriedenstellende Antwort bekommen, kann man einen Antrag bei der apf einbringen. Möglich ist das kostenlos über dieses Formular.

Die apf behandelt allerdings Anträge nur dann, wenn Fluggastrecht-Verordnung der EU Anwendung findet und ein Bezug zu Österreich besteht (Ankunft/Abflug in Österreich oder eine österreichische Fluggesellschaft). Ist eine andere Schlichtungsstelle oder Durchsetzungsstelle innerhalb der EU zuständig, kann die apf auf Wunsch der Antragsteller*in den Antrag an die zuständige Durchsetzungsstelle weiterleiten, heißt es auf Anfrage bei der Agentur.

Der Service der apf ist ist immer - unabhängig vom Ausgang des Verfahrens - kostenlos und provisionsfrei.