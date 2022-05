Spaß-Hinweis bei Londoner Flughafen verunsichert Passagiere

Wer in den vergangenen Tagen auf einem der Londoner Flughäfen gelandet ist, hat möglicherweise einen riesigen Hinweis entdeckt. Auf einem Feld in der Einflugschneise stand nämlich geschrieben "Welcome to Luton".

Das Problem dabei: Der Hinweis befand sich nämlich in der Nähe des Flughafens Gatwick. Zwischen den beiden Airports liegt das komplette Stadtgebiet von London und eine Fahrtstrecke von mehr als 100 Kilometer.

Passagier*innen verunsichert

Der Spaß-Hinweis hat offenbar einige Passagiere verunsichert, weil sie der Annahme waren, am falschen Flughafen zu landen, berichtet die BBC. Eine Passagier*in war beispielsweise verzweifelt, weil sie ihr Auto in Gatwick abgestellt hatte und meinte, in Luton gelandet zu sein.