Chaos am Flughafen Schiphol: Stundenlanges Warten im Regen

Am Flughafen bei Amsterdam werden die Nerven der Fluggäste besonders strapaziert. Ein Vorgeschmack auf die Urlaubszeit im Sommer.

Manche warten mehr als 5 Stunden um den Security-Check zu passieren, wie es in Social-Media-Postings heißt. Auf einigen Videos ist zu sehen, wie eine Menschenmenge sogar im Regen ansteht, um überhaupt in das Flughafengebäude zu kommen.

Ewig lange Warteschlangen , genervte Menschenmengen und halbleere Flugzeuge - am Flughafen Schiphol in Amsterdam herrscht Chaos . Zahlreiche Personen berichten über stundenlanges Anstehen für die Sicherheitskontrolle.

Eine Umbuchung auf andere Flüge ist schwer möglich, weil es derart viele Fluggäste gibt, die bereits auf eine Umbuchung warten. All das führt wiederum zu Chaos bei der Gepäckabfertigung . Viele Gepäckstücke heben ohne Besitzer*innen ab beziehungsweise müssen zwischengelagert werden, bis ein Ausweichflug gefunden ist.

Diese Verzögerungen führen zu einer Art Dominoeffekt : Zahlreiche Passagier*innen verpassen ihre Flüge, während in den Fliegern offenbar Plätze frei bleiben, weil es die Passagier*innen nicht rechtzeitig ins Flugzeug geschafft haben.

Auf Hinweis-Displays am Flughafen Schiphol ist zu lesen, dass unter anderem der Personalmangel für die chaotischen Zustände verantwortlich ist. Kurzum: Es kann von Missmanagement gesprochen werden.

Auch in Wien könnte es im Sommer zu ungewöhnlich langen Wartezeiten kommen, warnen Gewerkschaft und der Flughafen-Betriebsrat. Die Airport-Leitung hält dagegen und glaubt an einen weitgehend störungsfreien Betrieb während der Sommermonate.

Der Flughafen Schiphol ist dabei nicht der einzige Airport auf dem die Nerven der Fluggäste strapaziert werden. Ähnliche Zustände werden auch von britischen Flughäfen und vom Flughafen in Dublin gemeldet.

Memes aus Schiphol

Manche lassen sich aber durch die langen Warteschlangen und das Chaos den Spaß nicht nehmen. In den sozialen Netzwerken kursieren bereits zahlreiche Memes und Witze, die das Missmanagement in Schiphol mit Humor nehmen. Hier noch eine Auswahl an Schiphol-Memes: