5 Alternativen zu Gmail, für die sich ein Umstieg lohnt

Skiff ist werbefrei und weist ein aufgeräumtes Design auf. Im Gegensatz zu Gmail fehlen dem neuen Dienst aber ein paar Features, auf die manche vielleicht nicht verzichten wollen. So kann man etwa das Senden von E-Mails nicht rückgängig machen, es gibt keine Schlummerfunktion (Snooze) und auch kein Druck-Menü. Der Skiff-CEO Andrew Milich hat allerdings angekündigt, dass viele Features erst noch ausgerollt werden.

Skiff ist ein E-Mail-Dienst für Android , iOS und Web , der vor wenigen Wochen gestartet ist. Anders als bei Gmail steht bei Skiff die Privatsphäre im Vordergrund und bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen Skiff-Nutzer*innen. Laut dem Anbieter könne Skiff selbst die Inhalte so nicht mitlesen. Werden E-Mail allerdings an Nicht-Skiff-Nutzer*innen adressiert, könnte deren E-Mail-Anbieter sehr wohl darauf zugreifen.

Skiff bietet mit der Basisversion einen Speicherplatz von 10 GB und einen E-Mail-Anhang von 30 MB. Gmail bietet zwar 15 GB Speicherplatz, mit Google Drive oder Google Fotos kann dieser aber schnell gefüllt sein.

2. Shortwave

Wer dem Google-Konzern den Rücken kehren will, hat auch mit Shortwave eine gute Alternative. Sie wurde dieses Jahr von ehemaligen Google-Entwickler*innen gestartet. Das sieht man: So erinnert Shortwave stark an die inzwischen eingestellte Google Inbox.

Der kostenlose E-Mail-Dienst ist als Web-Anwendung und für iOS verfügbar. Eine Android-App gibt es nicht, daran soll das Unternehmen aber bereits arbeiten. Die Basisversion kommt ohne Werbung aus – persönliche Daten werden laut der Datenschutzrichtlinie nicht an Dritte verkauft. Die Schlummerfunktion ist vorhanden, wichtige E-Mails können beispielsweise auch an den Anfang der Inbox gezogen werden. Um die E-Mails neu zu ordnen, nutzt man die Drag-and-Drop-Funktion.