Amazon erhöht Mindestbestellwert für kostenlose Lieferung

Wer kein Prime-Abo hat, kann trotzdem versandkostenfrei bei Amazon bestellen – wenn der Mindestbestellwert erreicht ist. Bisher betrug der in Österreich, Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern 39 Euro.

Das dürfte sich bald ändern. Aktuell testet Amazon bei manchen Konten eine Anhebung des Mindestbestellwerts.

Erhöhung um mindestens 10 Euro

Golem hat 2 deutschsprachige Amazon-Konten gefunden, bei denen der Mindestbestellwert für die kostenlose Lieferung jetzt bei 49 Euro liegt. Laut Cashys Blog scheint er bei einigen Konten sogar 59 Euro zu sein.

Auf Amazons Hilfe-Website ist dazu noch nichts Konkretes gelesen. Allerdings steht dort bei Österreich und Deutschland nicht „Mindestbestellwert 39 €“, wie etwa bei Belgien und Luxemburg, sondern „Für eine kostenlose Lieferung ist ein Mindestbestellwert erforderlich (Einzelheiten findest du an der Kasse)“.

Amazon nennt es einen Test

Auf Nachfrage zur Erhöhung des Mindestbestellwerts verschickt Amazon ein Statement: „Wir sind stets bestrebt, Innovationen voranzutreiben, und testen in diesem Zusammenhang verschiedene Optionen rund um den Mindestbestellwert für eine kostenfreie Lieferung. Wie alle unsere Tests hilft uns auch dieser dabei, besser zu verstehen, wie wir unseren Kunden den bestmöglichen Service bieten können. Wir probieren regelmäßig verschiedene Ansätze aus, um letztendlich das gesamte Einkaufserlebnis zu verbessern und einen größeren Mehrwert zu bieten. Diese Tests sind wichtig, damit wir lernen und unsere Services anpassen können, um den Bedürfnissen unserer Kunden besser gerecht zu werden.“

Wieso das Einkaufserlebnis für Kunden besser ist, wenn sie jetzt mehr bestellen müssen, um ihre Waren versandkostenfrei zu bekommen, ist fraglich. Vermutlich will Amazon damit Kunden zum Abschluss eines Prime-Abos (89,90 Euro) bringen. Damit gibt es bei vielen Produkten kostenlosen Versand, unabhängig vom Bestellwert. Offen ist, ob Amazon zufällig den Mindestbestellwert auf 49 oder 59 Euro erhöht oder ob das mit gesammelten Nutzerdaten zu tun hat und der damit errechneten Wahrscheinlichkeit, bei welchem Betrag der jeweilige Kunde entweder mehr einkauft oder ein Prime-Abo abschließt.