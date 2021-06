Amazon Prime Day startet: Erste Angebote angekündigt

Der Prime Day von Amazon steht wieder an: Die Angebote starten am 21. Juni um 00:01 Uhr und werden in den darauffolgenden 48 Stunden immer wieder erneuert und ausgebaut.

Die Angebote spannen sich über nahezu allen Kategorien des Online-Händlers: Von Elektronik über Fashion, Mode, Haushalt und Garten sowie Haustierbedarf und Beauty.

Erste Prime-Day-Angebote angekündigt

Die konkreten Deals werden noch nicht verraten. Amazon hat aber bereits einen Vorgeschmack veröffentlicht, welche Unternehmen beziehungsweise Produkte im Rahmen des Prime Days vergünstigt angeboten werden.

Ganz oben auf der dieser Liste stehen zunächst immer die hauseigenen Amazon-Produkte. Fire TV-Geräte, smarte Echo-Lautsprecher und Fire-Tablets gibt es kommende Woche um bis zu 60 Prozent vergünstigt, heißt es in einer Aussendung von Amazon.