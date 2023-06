Amazon soll kostenlosen Mobilfunk für Prime-Kunden planen

Amazon könnte seinen Prime-Kund*innen in den USA schon bald günstige oder sogar kostenlose nationale Mobilfunkverträge anbieten. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg ist der Online-Einzelhändler dazu mit mehreren US-Netzbetreibern in Gesprächen. Genannt werden Verizon, T-Mobile USA und Dish. AT&T soll aus den Verhandlungen bereits ausgestiegen sein, heißt es.

Dementis

T-Mobile USA dementierte den Bericht allerdings. Es gebe keine Gespräche über die Einbeziehung des Mobilfunkangebots in den Prime-Dienst, hieß es. Auch Amzaon stellte solche Pläne in Abrede.

➤ Mehr lesen: Passwort teilen: Amazon Prime stichelt gegen Netflix

Der Online-Einzelhändler tut sich schwer, in den USA neue Kund*innen für sein Prime-Abo zu gewinnen. Die Zahl der Abonennt*innen stagniert seit längerem. Dazu haben auch Preiserhöhungen beigetragen. Für das Prime-Abo, das unter anderem kostenlose Lieferungen von Paketen sowie Film- und Musikstreaming umfasst, werden derzeit in den USA 139 Dollar pro Jahr oder knapp 15 Dollar monatlich fällig. In Österreich kostet es im Vergleich dazu knapp 90 Euro im Jahr.

Smartphone gefloppt

Mit Mobilfunk machte Amazon bisher jedenfalls keine gute Erfahrungen. Ein Fire Phone, das der Konzern 2013 vorstellte, erwies sich als veritabler Flop und wurde bereits 2 Jahre später wieder eingestellt.