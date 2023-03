Amazon Smart-TVs in Österreich verfügbar, soviel kosten sie

Die Fire TV Omni QLED-Serie ( hier auf Amazon ) stellt die Spitzenmodelle mit QLED-Panels in 4K-Auflösung und einer Alexa-Steuerung dar. Der Smart-TV wird dabei in 4 Größen angeboten.

Die Fire TV Omni QLED-Serie bietet zudem Ambient-TV-Funktionen an. So lässt sich der Fernseher etwas in ein smartes Display verwandeln, wenn nicht gerade gestreamt wird. Dieser zeigt etwa verschiedene Widgets, Kunstwerke, bewegliche Hintergründe oder persönliche Fotos an. Integrierte Sensoren erkennen dabei, wenn eine Person den Raum betritt und aktivieren die Ambient-TV-Funktion.

Fire TV 4-Serie in 3 Größen

Die Fire TV 4-Serie (hier auf Amazon) verwendet LC-Displays mit 4K UHD-Auflösung und unterstützt HDR10 und HLG. Den Fernseher gibt es in den Größen 43, 50 und 55 Zoll. Der Preis für das kleinste Modell liegt im Aktionszeitraum bei 351,94 Euro. Die größeren Modelle sind jeweils 50 bzw. 100 Euro teurer.