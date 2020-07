Amazon will, dass man Katzenhäuser aus den Schachteln bastelt

Man werde weiterhin an innovativen und umweltschonenden Verpackungsarten arbeiten. In den vergangenen Jahren habe man so bereits 33 Prozent Verpackungsmaterial einsparen können, was in etwa 1,5 Milliarden Schachteln entspricht. Außerdem wolle man bis 2040 CO2-neutral werden, etwa auch, indem Solaranlagen an den Dächern der Amazon-Standorte installiert werden.

Ganz ohne Schachteln geht es aber trotzdem nicht. Deshalb liefert Amazon jetzt Vorschläge, wie diese weiterverwendet werden können, statt sie bloß zu entsorgen. Auf einer eigenen Website gibt es deshalb Bauanleitungen. So kann man aus den Schachteln Katzenhäuser, Burgen, Autos, Roboter und sogar eine Minigolf-Windmühle basteln.

Warum Amazon-Lieferungen oft in viel zu großen Schachteln kommen, könnt ihr hier nachlesen.