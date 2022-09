Nein, Apple- und Nintendo-Geräte trauern nicht wegen der Queen

Gerade sind im Internet Fake News im Umlauf, dass iPads in Großbritannien nicht funktionieren würden, weil sie wegen des Todes von Queen Elizabeth II. in den “mourning mode”, also eine Art “Trauermodus” versetzt wurden.

iPads außer Betrieb?

So teilte ein Twitter-Account etwa, dass sein iPad eine Seite mit dem Bild der Königin zeigte, als er die Sprache auf “british english” umgestellt hatte. Das iPad sei damit bis 19. September wegen der Staatstrauer außer Betrieb, wie auf der Seite zu lesen war.