Apple kündigt Event für Dezember an

Eine Apple-Veranstaltung im Dezember ist mehr als ungewöhnlich. Traditionellerweise finden die Produktankündigungen im September und Oktober/November statt. Doch nun hat der iPhone-Hersteller Einladungen an Medienvertreter versandt.

Demnach findet das Apple-Event am 2. Dezember um 22.00 Uhr (MEZ) in New York statt. In der Einladung ist ein goldenes App-Store-Symbol zu sehen. Darüber steht "Loved by millions, created by the best". Ebenso ist auf der knappen Einladung recht konkret zu lesen: "honoring our favorite apps and games of 2019".