Schnelle Updates machten iPhone-Nutzern Probleme

Apples neue Aktualisierungsmethode "Rapid Security Response (RSR)" oder "Schnelle Sicherheitsmaßnahme" soll es ermöglilchen, wichtige Sicherheitsverbesserungen für iOS, iPadOS und macOS zwischen größeren Software-Updates auszuspielen. Bereitgestellt werden sie nur für die neuesten Versionen der Apple-Betriebssystem, beginnend mit iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 und macOS 13.3.1. In der Nacht auf Dienstag wurden die schnellen Updates erstmals ausgerollt. Dabei lief nicht alles nach Plan.

Vor allem iOS-Nutzer*innen klagten über Probleme. Auf Twitter wurde über fehlgeschlagene Verifizierungen berichtet. Häufig schien die Fehlermeldung "iOS Security Response 16.4.1 (a) failed verification because you are no longer connected to the internet" auf.