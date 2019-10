Apple setzt Tim Cook mit Photoshop AirPods in die Ohren

Deutet Kopfhörer nur an

In einem TV-Interview spricht der Apple-CEO ebenfalls von den AirPods, trägt sie aber nicht. Er deutet sogar an, sie ins Ohr zu setzen (1:44), in den Händen sind jedoch keine Kopfhörer. Für die Apple-Community ziemlich seltsam. Warum Tim Cook nie mit AirPods in den Ohren gesehen wird, darauf gibt es allerdings noch keine Antwort.