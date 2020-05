AUA, Lufthansa und US-Fluglinien führen Maskenpflicht ein

Weitere Maßnahmen

Die Fluglinien wollen zudem weitere Maßnahmen treffen, um die Passagiere zu schützen. So soll das Boarding angepasst werden, damit mehr Abstand beim Gate gehalten werden kann.

Die Maßnahme, den Mittelplatz in der Kabine freizulassen, lehnen die meisten Fluglinien ab. Bei dem ohnehin eingeschränkten Flugbetreib würde dies hohe Verluste für die Airlines bedeuten. Außerdem könnten deshalb Flugtickets um 50 Prozent teurer werden, argumentieren Luftfahrtexperten.

Kritik an Fluglinien

In den vergangenen Wochen mussten die US-Fluglinien viel Kritik dafür einstecken, dass sie bisher keine Corona-Schutzmaßnahmen umgesetzt hatten. So fielen Flüge, die nicht ausreichend gebucht waren, aus. Passagiere von mehreren Flügen wurden dann in eine Maschine gebucht, die entsprechend voll war – mit vielen Menschen ohne Mund-Nase-Schutz.

Zudem kam es laut Berichten von Passagieren mehrmals vor, dass in einer wenig gebuchten Maschine die Fluggäste alle in eine Reihe nebeneinander gesetzt wurden, obwohl es noch freie Reihen gab. Die Airlines rechtfertigten das damit, dass die Passagiere nur Economy gebucht hatten. Die Economy Plus- und Business-Class-Plätze würden nur bei einer Überbuchung der Maschine an Economy-Passagiere vergeben werden.