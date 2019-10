Australische Fluglinie absolvierte bisher längsten Nonstop-Flug

Diese Zeit benötigte der Dreamliner für die 16 200 Kilometer zwischen New York und Sydney, wie Qantas am Sonntag twitterte. Die Maschine sei am Freitagabend (Ortszeit) an der Ostküste der USA gestartet und am Sonntagmorgen (Ortszeit) in Sydney gelandet. Der Fluglinie glückte damit der bislang längste Passagierflug.