Austria Cyber Security Challenge 2024 startet: Neuer Modus fordert Hacker

Österreichs wichtigster IT-Security-Wettbewerb für Schüler*innen und Studierende ist startbereit. Heuer gibt es jedoch eine grundlegende Änderung, die die Teilnehmenden der Austria Cyber Security Challenge zusätzlich fordern wird.

In den Vorjahren dauerte die Qualifikation mehrere Monate, in der IT-Nachwuchstalente, Profis und alle Interessierten knifflige Aufgaben aus der IT-Security lösen mussten. Heuer gilt es die Hacking-Skills in weniger Zeit zu beweisen. Es wird 3 Runden geben:

Runde 1: 18. bis 24. März

18. bis 24. März Runde 2 : 22. bis 28. April

: 22. bis 28. April Runde 3: 13. bis 19. Mai

Dieser neue Modus wurde gewählt, um die Qualifikation mit anderen Ländern, die ebenfalls eine Cyber Security Challenge austragen, zu harmonisieren. Durch das gleichzeitige Stattfinden können europaweit Ergebnisse verglichen werden, wodurch sich zukünftig vielleicht spannende neue Modi und Möglichkeiten ergeben.

Herausforderung und Motivation

Der neue Modus ist aber auch eine neue Herausforderung: „Wenn du eine Woche verpasst, kannst du zwar noch teilnehmen und mitspielen, aber für eine Top-10-Platzierung wird es vermutlich nicht reichen“, erklärt Joe Pichlmayr, Obmann des Veranstalters Cyber Security Austria (CSA).

Wer glaubt deshalb leichteres Spiel zu haben, weil der neue Modus die Konkurrenz abschreckt, könnte sich irren. Die Teilnehmenden an der Austria Cyber Security Challenge haben Jahr um Jahr Talent, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen gezeigt. Der neue Modus dürfte etliche noch zusätzlich motivieren, in der jetzt knapperen Qualifikationszeit Höchstleistungen zu erbringen.

Die Aufgaben werden, wie üblich, über ein Online-Portal gestellt und von zu Hause aus gelöst. Das Finale wird vom 16. bis 18. September vor Ort in Wien stattfinden. 2023 fand das Finale in Linz statt: