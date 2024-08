Hyperschallraketen auf B-1 Bomber: USA testen neues System

Ein solches LAM wird derzeit auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien getestet. Als Testflugzeug kommt der legendäre Langstreckenbomber vom Typ B-1B Lancer zum Einsatz.

Die US Air Force testet eine ungewöhnliche Vorrichtung, mit der die Waffenlast von Kampfflugzeugen drastisch erhöht werden soll. Mit flexiblen Außenlaststationen - Load Adaptable Modular Pylons (LAM) - könnten künftig zusätzliche Raketen eingesetzt werden.

© Bild: Air Force photo by James West

" Höchstmaß an Flexibilität"

Wie die US-Luftwaffe aber in einem Statement erklärt, soll die getestete Pylone auch bei einer Vielzahl von anderen Flugzeugen genutzt werden können. Damit will man ein "Höchstmaß an Flexibilität" erreichen, heißt es.

Welche Waffengattung auf der LAM angebracht werden soll, hat die US Air Force nicht explizit erwähnt. Auf den Bildern, die die Air Force veröffentlicht hat, dürfte eine 900 Kilogramm schwere Joint Direct Attack Munition (JDAM) zu sehen sein.

