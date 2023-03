B-21 Raider: Neues Fotos zeigen Details des Stealth-Bombers

Die U.S. Air Force hat Bilder veröffentlicht, die den Tarnkappenbomber aus neuen Perspektiven zeigen.

Bislang lagen nur sehr wenige Bilder des neuen Tarnkappenbombers B-21 Raider vor. Die U.S. Air Force ist schwer darum bemüht, dass nicht allzu viele Details des hochtechnologisierten Kampfjets an die Öffentlichkeit und somit auch an feindliche Streitkräfte gelangen.

Nun hat die U.S. Air Force aber neue Bilder des B-21 Raider veröffentlicht. Ein Foto zeigt den Stealth-Bomber von oben, wodurch die Architektur der Triebwerke besser zu erkennen ist. Auf einem weiteren Bild ist die Cockpit-Partie im Detail zu sehen.