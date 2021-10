Neuer Batman-Trailer mit Robert Pattinson ist da

DC Fandome hat den neuesten Batman-Trailer mit Robert Pattinson veröffentlicht. Regisseur Matt Reeves holt im neuen Streifen zahlreiche bekannte Bösewichte zurück auf die Leinwand – darunter den "Riddler", gespielt von Dano Star oder Batmans Gegnerin Catwoman, verkörpert von Zoe Kravitz. Colin Farrell tritt als Pinguin auf.

Batmans Butler Alfred Pennyworth wird von Andy Serkis gespielt und Batmans Verbündeter Comissioner James Gordon von Jeffrey Wright.

Film wird aktuell finalisiert

Laut dem Twilight-Star Robert Pattinson sei die Abgrenzung von Batman und Bruce in dieser neuen Version nicht so eindeutig wie in anderen Erzählungen. „Ich mag diese Idee“, sagte der Schauspieler in einem Interview.

Aufgrund von COVID-19 mussten die Dreharbeiten verschoben werden. In die Kinos soll der Streifen am 4. März 2022 kommen und würde laut CNET aktuell finalisiert.