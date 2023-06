Paul McCartney produziert mithilfe von KI "letzten Beatles-Song"

Paul McCartney hat mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) einen weiteren Beatles-Song produziert. In einem Interview mit der BBC erklärt der 80-Jährige, er habe die Stimme des verstorbenen John Lennon mithilfe einer KI aus einer Demoaufnahme extrahiert und so "einen letzten Beatles-Song" aufgenommen. "Wir haben es gerade fertiggestellt und es wird dieses Jahr veröffentlicht", so der Musiker. Nähere Details zu dem Song nannte McCartney nicht. Sehr wahrscheinlich handelt sich dabei aber um eine Lennon-Komposition aus dem Jahr 1978 mit dem Titel "Now And Then".

"Eines Tages werde ich ihn fertigstellen"

McCartney hatte eine Demo zu "Now and Then" von Lennons Witwe, Yoko Ono, erhalten. Es war einer von mehreren Songs auf einer Kassette mit dem Titel "For Paul", die Lennon kurz vor seinem Tod 1980 aufgenommen hatte. Die Tracks wurden größtenteils mit einem Radiorekorder aufgezeichnet und gelten als sehr unausgereift. "Der Song hatte einen Refrain, aber es fehlten fast völlig die Strophen", so Beatles-Produzent Jeff Lynne.

Im Jahr 2009 wurde eine neue Version der Demo ohne Hintergrundgeräusche auf einer Bootleg-CD veröffentlicht. Trotzdem äußerte McCartney öffentlich immer wieder über den Wunsch, den Song zur Gänze fertigzustellen. "Dieser Song liegt immer noch herum", sagte er 2012 in einer BBC Four-Dokumentation. "Also werde ich mich mit Jeff zusammentun und ihn fertigstellen. Eines Tages werde ich es fertigstellen."