Das häufigste Emoji des Jahres ist absolut uncool

Nachdem für 2020 eine solche Liste ausblieb, wurde sie heuer wieder aufgenommen. Gegenüber 2019 hat sich dabei wenig verändert, heißt es in einer Mitteilung des Unicode Konsortiums. Das Ergebnis dürfte neuerlich dafür sorgen, dass es der Generation Z die Nackenhaare aufstellt.

Denn bei Leuten, die ab 1997 geboren wurden, gilt das 😂-Emoji, das auch 2021 wieder am häufigsten genutzt wurde, als uncool und als absolutes No-Go. Der "Boomer-Alarm" schrillt also laut. Dennoch waren 5 Prozent aller 2021 genutzten Emojis solche "Gesichter mit Freudentränen". Dass das Emoji auch jenes war, das am häufigsten getwittert wurde, passt ins Bild.

Annähernd so populär war nur das ❤️-Emoji, das an zweiter Stelle der Liste rangiert. Hier das vollständige Ranking der Top-Ten-Emojis 2021:

😂

❤️

🤣

👍

😭

🙏

😘

🥰

😍

😊

Laut der Organisation nützen 92 Prozent der Internet-Nutzer weltweit Emojis. Wählen können sie dabei aus mehr als 3.600 Symbolen. Lachende Gesichter, aber auch Emojis mit Händen, sind generell sehr populär.

Am unbeliebtesten sind Emojis mit Fahnen. In Zeiten der Pandemie nicht überraschend ist, dass Emojis mit Gesundheitsbezug häufiger genutzt wurden. 🥵 und 🥴 fanden sich heuer zum ersten Mal in den Top-100, auch 🦠 stieß in die Top-500 Emojis vor.