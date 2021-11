Berühmtes Stadion heißt jetzt “Crypto.com Arena”

Das Staples Center in Los Angeles, das Basketball-Teams wie die Lakers, die Clippers und die Sparks beheimatet, bekommt einen neuen Namen: "Crypto.com Arena".

Die Kryptobörse hat für die auf 20 Jahre anberaumte Umbenennung die Rekordsumme von mehr als 700 Millionen Dollar springen lassen, berichtet die Los Angeles Times. Im Vergleich dazu hat der US-Bürobedarf-und-Schulartikelhändler Staples, nach dem das Stadion derzeit benannt ist, zuletzt 100 Millionen Dollar für die Namensrechte für 10 Jahre bezahlt.

"Kluft in den Mainstream überwunden"

Das neue Logo des der Multifunktions-Arena, in der neben Basketball- und Eishockey-Spielen auch Konzerte und Boxkämpfe stattfinden, soll am Weihnachtstag beim Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Brooklyn Nets enthüllt werden. Das werde der Moment sein, in dem Kryptowährungen die Kluft in den Mainstream überwunden haben, wird Crypto.com-Chef Kris Marszalek von der Los Angeles Times zitiert: Das nächste Jahrzehnt gehöre "Crypto". Das Rebranding der Sportstätte soll bis Juni komplett abgeschlossen sein.