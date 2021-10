CryptoPunk für 530 Millionen Dollar "verkauft"

Am vergangenen Donnerstag wurde das bislang teuerste NFT für 124.457 Ethereum – was etwa 530 Millionen Dollar entspricht – gekauft. Der oder die Käufer*in des CryptoPunks war aber gleichzeitig auch der oder die Verkäufer*in, wie die eher ungewöhnliche Transaktion zeigt.

So wurde das NFT von Wallet A ins Wallet B transferiert und von Wallet C gekauft. Dieses transferierte es im Anschluss zurück an Wallet A, berichtet CNET. Diese Transaktion hänge damit zusammen, dass der oder die Käufer*in nicht selbst für die Transaktion gezahlt hat, sondern das Geld über sogenannte Flash Loans geliehen hat.

Werbegag hinter Transaktion vermutet

Flash Loans sind eine Art Kreditgeschäfte. Die Gelder werden im Rahmen eines Smart Contracts im Zuge derselben Transaktion geliehen, verwendet und auch wieder zurückgezahlt. Flash Loans ermöglichen es, große Summen an Cryptogeld zu leihen, sofern alle Kriterien des Smart Contracts erfüllt werden.

Der Hintergrund dieser eher ungewöhnlichen Transaktion ist nicht eindeutig – es wird jedoch ein Werbegag vermutet, damit der oder die Besitzer*in den Preis des CryptoPunks hochfahren kann.

