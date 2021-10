Start-up vergibt kostenlos Kryptowährung für Augen-Scans

Das Projekt Worldcoin vergibt Token an Menschen, die ihre Augen mit einem Gerät namens "Orb" scannen lassen.

Worldcoin soll eine globale Kryptowährung werden, die an möglichst viele Menschen auf der Welt im Sinne eines bedingungslosen Grundeinkommens verteilt werden soll. Das dahinterstehende Start-up hat sich eine kuriose Methode einfallen lassen, um Nutzer dafür zu gewinnen. Mit Hilfe von kugelförmigen Geräten namens " Orbs " sollen Menschen ihre Augen scannen lassen und erhalten dafür kostenlos Worldcoin-Token.

130.000 Augenpaare

Wie Ars Technica berichtet, wurden solcherart bereits Augen von über 130.000 Menschen gesammelt. Worldcoin hat 30 Orbs an frühe Nutzer auf 4 Kontinenten verteilt, die Belohnungen für neue Nutzer*innen erhalten. Ein Nutzer in Chile war dabei besonders ehrgeizig. Mit Hilfe mehrerer Mitarbeiter*innen wurden in dem südamerikanischen Land allein 20.000 Scans durchgeführt.

Die ganze Aktion soll in den kommenden Monaten massiv erweitert werden. Die Anzahl an verteilten Orbs, um noch mehr Nutzer*innen von Worldcoin zu gewinnen, soll auf 4000 Geräte pro Monat steigen. Wie das Start-up betont, werden die Augen-Scans in einen Code umgewandelt, die Bilder anschließend gelöscht. Es gehe nicht darum, biometrische Informationen zu sammeln, sondern sicherzustellen, dass neue Nutzer*innen sich nicht mehrfach registrieren.