Altes Kohlekraftwerk schürft 45 Millionen Dollar in Bitcoin

Eigentlich hatte das alte Kohlekraftwerk längst ausgedient. Doch ein Bitcoin-Mining-Unternehmen hat dem Kraftwerk, das sich in der kleinen Ortschaft namens Dresden am Seneca Lake im US-Bundesstaat New York befindet, umgebaut und neues Leben eingehaucht.

Mit der dort produzierten Energie betreibt Greenidge Generation zahlreiche Rechner, um nach Kryptowährungen zu schürfen. Konkret können mit den 44 Megawatt 15.300 Mining-Rechner angetrieben werden. Das sei genügend Energie, um ungefähr 35.000 Haushalte mit Strom zu versorgen, schreibt ABC News.