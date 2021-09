Bitcoin hat ein enormes Elektroschrott-Problem

Was in diesen Betrachtungsweisen allerdings nicht vorkommt, ist Bitcoins wachsendes Problem mit Elektroschrott . Eine einzige Bitcoin-Transaktion erzeugt nämlich so viel Elektroschrott wie "das Wegwerfen von 2 iPhones".

Lebensdauer von Mining-Geräten bei 1,29 Jahren

Zum Bitcoin-Mining werden in erster Linie so genannte ASIC-Prozessoren verwendet. ASIC steht für Application-specific integrated circuit, also ein Computerchip, der für einen ganz bestimmten Anwendungsfall konzipiert und entwickelt wurde.

Damit das Schürfen nach Bitcoin auch profitabel ist, sind die Miner*innen darauf angewiesen, stets die neuesten ASIC-Chips zu verwenden, heißt es in der Studie. Ältere Prozessoren seien demnach zu leistungsschwach und würden zu viel Energie verbrauchen, wodurch sich das Schürfen nicht mehr rechnet.

"Die Lebensdauer von Bitcoin-Mining-Geräten ist auf nur 1,29 Jahre beschränkt", so die Studienautoren. Sie kommen zum Ergebnis, dass dadurch pro Jahr 30,7 Kilotonnen an Elektroschrott anfallen. Das sei vergleichbar mit der Menge an E-Waste die jedes Jahr in den Niederlanden anfällt, heißt es.