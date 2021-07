Anwohner protestieren: Bitcoin-Mining verwandelt See in Whirlpool

"Der See ist so warm, er fühlt sich an wie ein Whirlpool", sagt eine Anwohnerin über den Seneca Lake im US-Bundesstaat New York. Der Grund dafür liege beim Bitcoin-Mining-Unternehmen, das seine Rechner mit Seewasser kühlt. Die Anwohner*innen sind in Sorge über die mögliche Umweltverschmutzung durch die Bitcoin-Miner und haben einen Protest gegen das Unternehmen organisiert, wie NBC berichtet.

Das Unternehmen Greenidge Generation schürft mit 8.000 Rechner nach Bitcoins und kühlt die Computer mit Seewasser. Pro Tag dürfen die Miner 500 Millionen Liter Seewasser ansaugen und wieder in den See abgeben. Laut den Umweltvorgaben darf das Wasser, das in den Seneca Lake zurückfließt im Sommer bis zu 42 Grad Celsius betragen, im Winter maximal 30 Grad